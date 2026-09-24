Утром 24 сентября в Сочи работают 48 АЗС

По состоянию на 09:00 24 сентября в Сочи работают 48 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным топливных операторов, АИ-100 в наличии на 5 станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 32, дизельное топливо — на 38, СУГ — на 12.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также доступны на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина