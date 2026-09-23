«Это не крематорий и не кладбище»

Власти Новороссийска опровергли появившиеся в СМИ сообщения о создании некоего объекта, который будет заниматься замораживанием тел умерших в жидком азоте, и пояснили, что инвестпроект под названием «Проматорий: от прощания к возрождению» предполагает строительство центра, специализирующегося на увековечении памяти об умерших домашних питомцах и психологической поддержке их хозяев.

Властям Новороссийска пришлось разъяснять, что проект проматория, который они планируют реализовать в городе, не имеет ничего общего замораживанием тел усопших жидким азотом. Идею проекта неверно интерпретировали некоторые СМИ. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в пресс-службе мэрии.

На днях в некоторых региональных пабликах и средствах массовой информации появились сообщения о том, что власти Новороссийска планируют создать в городе проматорий — якобы объект альтернативного захоронения умерших, на котором через замораживание тел с помощью жидкого азота будут заниматься «превращением трупов в компост».

Как изданию пояснили в пресс-службе мэрии, журналисты узнали о планах по созданию объекта «проматорий» из распоряжения руководства Новороссийска, которым утверждался муниципальный портфель проектов. Оно было опубликованного на сайте администрации. В этом документе, действительно, значится проект «Проматорий: от прощания к возрождению». Его реализация предполагается за счет внебюджетных средства. Период реализации — с октября этого года до мая 2033-го.

Серия публикаций привела к тому, что вице-мэр Новороссийска Рафаэль Бегляров вынужден был пояснить в своем блоге, что идея проекта была неправильно воспринята.

«Проматорий — это чувствительный, созерцательный проект для жителей Новороссийска и всех, кто ищет экологичный и бережный способ увековечить память о питомцах. Он создается в селе Глебовка и интегрируется в концепцию “Зеленого каркаса”. Это не крематорий и не обычное кладбище в привычном смысле. Это пространство, где прощание становится частью непрерывного цикла жизни, а память — живой и растущей»,— разъяснил чиновник.

По его данным, проект предусматривает создание «Леса Памяти», в котором после церемонии прощания можно посадить дерево в память о питомце, зала прощания, «Арт-резиденции прощания», где художники, керамисты и скульпторы помогут создать уникальные предметы памяти: персонализированные урны, слепки лап, портреты (умерших питомцев — примеч. «Ъ-Новороссийск»), иные арт-объекты.

Кроме того, в проматории предполагается создание «Центра поддержки и цикла жизни» с группой психологической поддержки (которая, очевидно, должна помочь пережить смерть питомца), местом для проведения семинаров, а также будет проходить «временное “усыновление” растений» и будет функционировать «сообщество заботы». Перечень услуг проматория, как видно, чиновник описал довольно поэтичным слогом.

Рассказал он и о других, менее очевидных, услугах и аксессуарах, которые можно будет получить и приобрести в проматории. Среди них — биоразлагаемые урны с семенами, «Живые скульптуры», «Эко-системы», «Умная капсула» с NFC-чипом, «Аква-урна» для водных ритуалов. В пресс-службе мэрии оперативно не смогли пояснить, что это такое, но пообещали выяснить эти подробности для редакции.

«Главная идея проекта: горе преобразуется в надежду, а память о питомце — в живую зелень. Это вклад в экологию, поддержку людей и вечное наследие», — завершил свой рассказ об инвестиционном проекте вице-мэр.

Михаил Волкодав