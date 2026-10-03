Система вязнет в отходах

Ростовская область остается одним из немногих регионов России, где объемы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в последние пять лет сохраняются практически на одном уровне — около 1,4 млн т в год. По данным властей, на обработку идет чуть больше половины отходов. К 2030 году регион должен выйти на 100%. Однако мусорная реформа на Дону буксует: из шести запланированных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов в полную силу работают лишь два, а строительство ключевых объектов откладывается на годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом полугодии 2026 года на Дону собрали 666,1 тыс. т ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В первом полугодии 2026 года на Дону собрали 666,1 тыс. т ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, за первую половину 2026 года в регионе было собрано 666,1 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО). Это примерно столько же, сколько и в январе—июне 2025 года. В ведомстве уточнили, что в январе—июле на полигоны отправили 80,8% образованных ТКО (при плане 92,8%), на утилизацию — 10,6% из собранных ТКО (для сравнения, годом ранее показатель составлял 6,7%), на переработку — 41,9% (при плане 35%). За семь месяцев 2025 года показатель был немногим выше — 43,7%.

В Ростовской области работают три региональных оператора: ООО «ЭкоЦентр», ООО «Экоград-Н», ООО «Экотранс». Так, в «ЭкоЦентре» рассказали, что за восемь месяцев 2026 года в зонах деятельности компании собрано и транспортировано 633 тыс. т мусора (более 90% от общего объема ТКО, собранных на Дону). Этот регоператор обслуживает 43 муниципалитета Дона, на территории которых работают или создаются сразу шесть межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОКов): Мясниковский, Красносулинский, Морозовский, Волгодонской, Миллеровский и Сальский. «Объем ТКО, который собрали с начала 2026 года, сопоставим с аналогичным показателем прошлого года. Тенденции к снижению и росту объемов образования ТКО не наблюдается»,— подчеркнули в пресс-службе регоператора.

Вход через программу

Современная система обращения с твердыми коммунальными отходами создается в Ростовской области последние пять лет. За это время в регионе запущено два МЭОКа (из шести запланированных), в городах построены контейнерные площадки, стал внедряться раздельный сбор мусора (правда, в основном на пластик и другие ТКО), развернулась борьба с «серыми возчиками» и свалочными очагами. Однако ряд острых проблем так и не удалось решить.

В январе 2026 года губернатор Дона Юрий Слюсарь своим распоряжением утвердил новую региональную программу в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными. Авторы документа уверены, что он задает вектор экологического развития Дона на ближайшие пять лет. Программа предполагает развитие инфраструктуры через строительство сети современных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, масштабную рекультивацию свалок и загрязненных земель, внедрение раздельного сбора отходов, а также стимулирование производителей к выпуску легкоперерабатываемой продукции. Общая стоимость программы (с учетом бюджетных и внебюджетных средств) — 45 млрд руб. Регоператоры выступают и в качестве инвесторов, которые вкладывают средства в развитие материальной базы, приобретение спецтехники, строительство и запуск МЭОКов.

«Нам предстоит привести в порядок полигоны и наладить систему сортировки. Сегодня на обработку идет чуть больше половины отходов. К 2030 году мы должны выйти на 100%»,— отметил Юрий Слюсарь.

По данным правительства Дона, услугами региональных операторов по обращению с ТКО охвачено 90% жителей донского региона. В Ростовской области уже работают Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский МЭОКи. Запланировано строительство Красносулинского, Миллеровского и Новочеркасского МЭОКов. Утвержденная программа является частью реализации национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», она позволит систематизировать и ускорить работу по созданию современной отрасли обращения с отходами во всех муниципалитетах.

По мнению вице-президента Союза работодателей Ростовской области Виктора Нетесанова, нерешенные инфраструктурные вопросы в сфере экологии, в частности в системе обращения с отходами, создают проблемы и для открытия в регионе новых компаний, например на территориях опережающего социально-экономического развития. «Отдельные дискуссии вызывает формирование тарифов на вывоз мусора и отходов, не относящихся к ТКО»,— заметил господин Нетесанов. Он выделил два ключевых вопроса. Первый — площадки для сбора мусора не всегда соответствуют нормам: многие не забетонированы и не ограждены. Второй — граждане часто выбрасывают отходы за пределы контейнерных площадок, несмотря на попытки внедрить раздельный сбор. По его словам, также необходимо создавать модули для строительных отходов в пределах контейнерных площадок.

В минЖКХ Дона «G» сообщили, что муниципалитеты в местных бюджетах предусмотрели средства на ликвидацию свалочных очагов. «Общая сумма заключенных в регионе контрактов на 2026 год превышает 428,7 млн руб., из них только в Ростове-на-Дону контракты заключены на сумму более 373,6 млн (87% от общеи суммы)»,— уточнили в министерстве.

Расчет по МЭОКам

На Дону главными инвесторами в реализации «мусорной реформы» выступают сами региональные операторы системы обращения с ТКО. Так, «Экотранс» является регоператором и инвестором в рамках создания Неклиновского МЭОКа мощностью чуть более 230 тыс. т/год. Комплекс заработал в 2021 году. ООО «Экоград-Н» является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, работает на территории Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Компания управляет вывозом и обработкой ТКО в восьми муниципалитетах, включая Новочеркасск и прилегающие города и районы. По одним источникам, регоператор сам выступает в роли инвестора в МЭОК, по другим, комплекс мощностью до 300 тыс. т отходов в год построит ООО «Индустрия».

По данным «Ъ-Ростов», сроки реализации проекта неоднократно менялись. В 2024 году донское правительство заявляло, что Новочеркасский МЭОК будет введен в эксплуатацию в 2026 году. А до этого сдача объекта планировалась на конец 2023 года. В августе 2026-го стало известно, что начало строительства Новочеркасского МЭОКа, который должен включать мусоросортировочный комплекс, площадку компостирования и новый полигон, перенесли на конец 2027 года. Финансирование проекта предполагалось с участием Российского экологического оператора. В апреле 2024 года РЭО сообщал о готовности вложить в проект 2,6 млрд руб. Общая сумма капитальных затрат оценивалась в 3 млрд руб.

Компания «ЭкоЦентр» выступает не только регоператором, но и инвестором в создание современной инфраструктуры по сбору, сортировке и переработке мусора. В 2021 году компания запустила в Волгодонске первый МЭОК (мощность — 200 тыс. т в год). Объем вложений составил почти 1 млрд руб. «Этот МЭОК эффективно функционирует уже пять лет. Он включает полигон, сортировочный комплекс и объект компостирования. За восемь месяцев 2026 года здесь обработано почти 64 тыс. т отходов, отобрано более 7,1 тыс. т вторсырья»,— рассказали «G» в пресс-службе регоператора.

Там добавили, что системообразующим проектом компании является завершение строительства Мясниковского экологического отходоперерабатывающего комплекса, который обслуживает Ростов-на-Дону и Мясниковский район. Объем инвестиций превышает 5,3 млрд руб.

«МЭОК включает полигон, объект компостирования и автоматизированный сортировочный комплекс, который находится на завершающей стадии строительства. Здание завода возведено, ведется монтаж оборудования. В начале 2027 года планируется запуск комплекса в промышленную эксплуатацию. Главная технологическая ставка сделана на автоматизацию процессов сортировки. Объект будет функционировать круглосуточно, обеспечивая обработку потока ТКО с территории, на которой проживает до 1,2 млн человек»,— пояснили представители «ЭкоЦентра».

В минЖКХ региона рассказали, что в рамках проекта по Мясниковскому МЭОКу введены в эксплуатацию 1–5-й этапы из запланированных восьми, включающие карты полигона, мобильную сортировку, хозяйственную зону, весовую, пожарные резервуары, систему мониторинга фильтрата, объект по утилизации и обработке. Общая мощность комплекса — до 800 тыс. т/год. Срок реализации строительства 6–8-го этапов запланирован до 2032 года, уточнили в министерстве.

Здесь добавили, что сейчас в Мясниковском МЭОКе идет реализация инвестпроекта по созданию Ростовского мусоросортировочного комплекса мощностью 450 тыс. т/год. Готовность объекта — 81%. Монтаж оборудования запланирован до конца октября 2026 года. Общая готовность внутриплощадочных сетей и проездов составляет 85%. Степень готовности электрической подстанции — 100%. Осуществляются пусконаладочные работы. «Ввод объекта (РМК) в промышленную эксплуатацию с учетом получения всей разрешительной документации и тарифа — 1 января 2027-го»,— пояснили в минЖКХ.

В ближайших планах ООО «ЭкоЦентр» — реализация еще двух проектов: строительство Миллеровского и Красносулинского МЭОКов. Сейчас идет подбор земельных участков. Процесс проходит с учетом интересов местных жителей и рекомендаций органов власти, заверили в компании. Каждый из комплексов будет включать полигон, объект компостирования и сортировочный завод. «В целом такой состав комплексов позволяет направлять на утилизацию 50% отходов и вдвое сократить захоронение»,— резюмировали в пресс-службе.

По данным министерства ЖКХ региона, запланированная мощность Красносулинского МЭОКа составляет до 500 тыс. т/год. Из них мощность объекта обработки ТКО — до 230 тыс. т/год, утилизации ТКО — до 90,0 тыс. т/год, размещения ТКО — до 180,0 тыс. т/год.

Проектная мощность Миллеровского МЭОКа составляет около 110 тыс. т/год: обработка ТКО — до 50,0 тыс. т/год, утилизация — до 20,0 тыс. т/год, размещение — до 40,0 тыс. т/год. Ввод в промышленную эксплуатацию Красносулинского и Миллеровского МЭОКов запланирован на декабрь 2030 года.

«Взаимодействие с региональными операторами строится на комплексе правовых, договорных и организационных основ. В случае возникающих споров применяются предусмотренные законом механизмы разрешения данных вопросов»,— подчеркнули в министерстве.

Владимир Андреев