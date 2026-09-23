Суд отклонил иск о пересмотре кадастровой стоимости ТРЦ в Таганроге

Ростовский областной суд отклонил административный иск АО «Инпром Эстейт» о снижении кадастровой стоимости торгово-развлекательного центра в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Истец пытался оспорить решение Центра содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области об отказе в установлении кадастровой стоимости здания в размере рыночной. Компания как собственник нежилого здания добивалась снижения его кадастровой стоимости, указывая, что завышенная оценка вынуждает платить налог на имущество в избыточном размере.

В ходе разбирательства суд не подтвердил факт завышения кадастровой стоимости объекта, определенной по итогам госкадастровой оценки в более 2,7 млрд руб., относительно его рыночной стоимости, а также факт нарушения этой оценкой прав истца.

Суд признал решение бюджетного учреждения правомерным, поскольку представленный заявителем отчет об оценке содержал недостатки. Дополнительным основанием для отказа, как отмечается в сообщении, послужило то, что рыночная стоимость спорного объекта оказалась выше установленной кадастровой.

Решение суда в законную силу не вступило.

Константин Соловьев