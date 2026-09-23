«Основная проблема — обосновать стоимость»

С начала 2026 года в Ростове-на-Дону существенно вырос спрос на готовый бизнес. Такие данные приводит сервис «Авито». По его данным, лидером по динамике спроса стал арендный бизнес (+66% год к году). На втором месте — сфера услуг (+43%), на третьем — сфера развлечений (+22%). Аналитики отметили, что средняя стоимость готового бизнеса сильно различается в зависимости от направления. Так, в сфере услуг она составляет около 280 тыс. руб., в сфере развлечений — 2,1 млн руб., арендного бизнеса — 2,8 млн руб. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала управляющий партнер компании «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Богданова Фото: Наталья Богданова

«Рост интереса к готовому бизнесу я бы оценивала не только как показатель предпринимательской активности, но и как изменение отношения предпринимателей к риску. В условиях высокой неопределенности для многих становится привлекательнее купить уже работающую модель с клиентской базой, командой и денежным потоком, чем создавать бизнес с нуля. При этом важно корректно трактовать цифру 66%: по данным «Авито», в Ростове-на-Дону на 66% год к году вырос спрос именно на арендный бизнес. В услугах рост составил 43%, в сфере развлечений — 22%. Особенность Ростовской области определяется структурой региональной экономики: традиционно сильны торговля, услуги, логистика, общепит, производство.

Зачастую продажу бизнеса потенциальные покупатели связывают с возникшими финансовыми проблемами. На мой взгляд, причины могут быть разные: снижение рентабельности, рост затрат и необходимость новых инвестиций, смена направления деятельности собственника, усталость от операционного управления, отсутствие ресурсов для следующего этапа развития. Из практики знаю, что бизнес может быть жизнеспособным, но собственник больше не хочет или не может быть его главным операционным ресурсом. Поэтому сам факт выставления компании на продажу еще не говорит о том, что это проблемный бизнес.

Основная проблема — обосновать стоимость бизнеса. Собственник знает, сколько он вложил в дело, видит обороты и считает предприятие прибыльным. Но покупателю необходимо подтвердить эту прибыль: показать управленческую отчетность, денежные потоки, структуру расходов, активы, обязательства, клиентскую базу.

И здесь проявляется одна из системных проблем малого бизнеса России — недостаточная прозрачность управленческого учета. Если финансовый результат невозможно подтвердить, то продавцу бизнеса сложно обосновать цену, а покупателю — оценить реальную доходность от такого приобретения.

Главный риск — купить бизнес, финансовый результат которого после смены собственника окажется не таким, каким выглядел до сделки. Поэтому перед покупкой необходимо проводить полноценную комплексную проверку: анализировать финансовые показатели за несколько лет, просчитать налоговые и юридические риски, изучить активы и обязательства, состояние оборудования, договоры аренды, клиентскую базу и ключевых сотрудников. Отдельно я бы оценивала зависимость бизнеса от собственника: останутся ли клиенты, сотрудники и финансовый результат после его ухода. Важно также рассчитать объем дополнительных вложений после сделки — в оборотный капитал, оборудование, ремонт, маркетинг и команду.

Для сравнения, на американском рынке существуют базы фактически закрытых сделок и отраслевые мультипликаторы. Например, BizBuySell, по итогам 2025 года, приводит данные по более чем 9,5 тыс. сделкам и рассчитывает показатели стоимости бизнеса относительно выручки и денежного потока. В России такая общедоступная инфраструктура пока плохо развита.

Да, в России рынок развивается: появились специализированные площадки и бизнес-брокеры, но по-прежнему не хватает прозрачной статистики закрытых сделок, отраслевых мультипликаторов, независимой оценки и стандартов предпродажной подготовки.

Если этому уделять должное внимание, создавать и совершенствовать систему, то через несколько лет и в нашей стране будет действовать инфраструктура эффективной оценки сделок по купли-продажи бизнеса и его перспектив, причем, не хуже западной».