В Дагестане до конца года запустят два промпроекта на 3,4 млрд рублей

Два инвестиционных проекта в сфере промышленности с общим объемом инвестиций в 3,4 млрд руб. планируется запустить в Дагестане до конца 2026 года. Об этом на заседании правительства республики доложил врио министра промышленности и торговли Дагестана Абдула Юсупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Юсупова, в республиканский реестр входят восемь значимых отраслевых инвестиционных проектов общей стоимостью более 20 млрд руб. Их реализация, как ожидается, позволит создать около 3,1 тыс. новых рабочих мест.

На 2026 год в регионе был запланирован запуск трех таких проектов. Один из них — строительство индустриального строительного комплекса «Каспийск» — уже введен в эксплуатацию. Проект реализован ООО «РОВНА», объем освоенных собственных средств составил 1,43 млрд руб. Создано 125 рабочих мест.

Еще два проекта планируется завершить до конца года.

На базе ООО «Салаватстекло Каспий» реализуется проект по производству листового стекла с мягким покрытием. После его завершения предприятие сможет расширить ассортимент продукции и увеличить выпуск стекла до 12 млн кв. м в год. На предприятии уже созданы предусмотренные проектом 34 рабочих места. Из запланированных инвестиций в размере 2,049 млрд руб. освоено 1,9 млрд руб.

Второй проект предусматривает организацию производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС и текстильных материалов. Его инициатором выступает ООО «Каспийский завод стекловолокна». Объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд руб., проект предусматривает создание 100 рабочих мест.

Наталья Белоштейн