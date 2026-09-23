Бизнес-центр в Сочи выставлен на повторный аукцион за 3,5 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Проспект Пушкина» объявил повторные торги имуществом компании — помещения бизнес-центра в Сочи и сопутствующие активы с суммарной начальной ценой свыше 3,5 млрд рублей выставлены на аукцион 23 сентября 2026 года после того, как июльские торги не привлекли ни одного покупателя. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием для процедуры служит решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 декабря 2025 года. Торги проводятся на электронной площадке «Центр реализации». На продажу выставлены три лота с суммарной начальной ценой свыше 3,5 млрд рублей.

Лот 1 — нежилые помещения и машино-места в бизнес-центре по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-т Пушкина, д. 14, общей площадью более 3,6 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 787,2 кв. м. Имущество находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 3,48 млрд руб.

Лот 2 — незаложенное движимое имущество в том же здании: мебель, сантехника премиум-класса (Am.Pm, Valltssi), строительные материалы, электрика (ABB, Donolux), системы теплого пола, лифтовое оборудование Nice и офисная отделка — всего 241 позиция. Начальная цена — 16,90 млн руб.

Лот 3 — бытовая техника Kuppersbusch (винные холодильники, кофемашины, индукционные панели, посудомоечные машины), хранящаяся в Краснодаре по адресу: ул. Восточный обход, д. 239. На технику установлен гарантийный срок 36 месяцев с февраля 2025 года. Начальная цена — 30 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проспект Пушкина» зарегистрировано в 2004 году в Краснодарском крае в городе Сочи. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Учредитель ЧК ОО ПО Акциям Элсено Инвестментс Лимитед (Кипр). Убыток предприятия за 2025 год составляет 35,9 млн руб.

Предложения о цене подаются в закрытой форме — до начала аукциона они не раскрываются. Задаток по каждому лоту составляет 10% от начальной цены.

Тат Гаспарян