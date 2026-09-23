В Кисловодске более 10 тысяч абонентов и 23 санатория останутся без воды

В Кисловодске 24-25 сентября временно ограничат водоснабжение для 10,7 тыс. абонентов, включая жителей 206 улиц и переулков, двух поселков и 23 санаториев. Ограничения связаны с плановыми работами на Эшкаконском гидроузле. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Водоснабжение ограничат с 08:00 24 сентября. Возобновить подачу воды планируется в ночь на 26 сентября.

Во время работ специалисты заменят две задвижки диаметром 500 мм и одну диаметром 600 мм. По данным городских властей, это позволит повысить надежность системы водоснабжения и снизить риск аварий.

На время отключения организуют подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей.

Наталья Белоштейн