Экс-владельцы тамбовской «Ланты» не смогли отменить передачу компании в доход РФ

Тамбовский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского райсуда, который по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства местного оператора связи «Ланта». Апелляционные жалобы бывших владельцев оставлены без удовлетворения, следует из пресс-релиза судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова решил обратить в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», а также недвижимое имущество Александра Зайцева (владел 51%), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Суд установил, что указанные лица и организация участвовали в деятельности экстремистского объединения, запрещенного в России, и распространяли через интернет информацию, признанную незаконной. Помимо компании они лишились также двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га высоколиквидных земель в Тамбовской области общей стоимостью более 2,4 млрд руб.

В начале года в ООО «Ланта» сменился руководитель. Вместо уехавшего из РФ Александра Васильева им стал Дмитрий Викторов.

Владимир Зоркий