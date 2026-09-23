Уроженцев КБР заочно осудили за участие в бандформировании

Южный окружной суд (г. Ростов-на-Дону) огласил приговор уроженцам Кабардино-Балкарии Анзору Апажихову и Альберту Табухову, признав их виновными по ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 (пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования), ч.2 ст.205.5 (участие в террористической организации) и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2007 году на территории Кабардино-Балкарии было создано незаконное вооруженное формирование (НВФ), структурно входившее в «Имарат Кавказ» (международная организация признана террористической и запрещена в РФ). В сентябре 2012 года в Урванском районе республики организовали бандгруппу, также включенную в это НВФ.

Доказано, что в 2013 году Апажихов и Табухов добровольно согласились оказывать членам формирования помощь: приобретать и доставлять продукты, скрытно перевозить их на автомобиле, подыскивать граждан для содействия боевикам и предоставления жилья. Кроме того, осужденные перевозили лидера бандгруппы. В марте–апреле 2013 года они скрытно доставляли его в город Чегем для склонения знакомых к помощи и финансированию НВФ. В апреле того же года они купили на личные средства продукты и иные предметы, после чего перевезли лидера и передали ему эти вещи. В марте–апреле 2013 года осужденные передали лидеру формирования личные деньги — по 5 тыс. руб. с каждый в качестве финансовой поддержки преступной деятельности.

В сентябре 2013 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве Урванского района разыскиваемых лидера и участников НВФ. При оказании сопротивления они были уничтожены на месте.

В 2015 году Апажихов и Табухов выехали за пределы России и на территории Сирийской Арабской Республики участвовали в деятельности террористической организации «Имарат Кавказ» (международная организация признана террористической и запрещена в РФ). В сентябре 2015 года они вступили в МТО «ИГИЛ» (международная организация признана террористической и запрещена в РФ) в качестве боевиков.

Суд заочно приговорил фигурантов к 20 годам лишения колонии строгого режима. Сейчас осужденные Апажихов и Табухов находятся в международном розыске.

Константин Соловьев