«Россети Тюмень» будут круглосуточно дежурить в дни выборов с 18 по 20 сентября

Специалисты «Россети Тюмень» усилят контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период единого дня голосования. В трех регионах будут работать 1997 избирательных участков, более половины из которых подключены к сетям компании.

С 18 по 20 сентября на территории работы «Россети Тюмень» состоятся выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, Тюменской областной думы восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов думы ХМАО-Югры восьмого созыва и четырех муниципалитетов: городов Ханты-Мансийска и Губкинского, а также Красноселькупского и Ямальского районов.

В дни голосования энергетики введут режим «технологической тишины»: приостановят плановые ремонтные работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. На случай технологических нарушений в трех регионах подготовлены 200 бригад в составе 914 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью почти 15,8 МВт.

Чтобы оперативно реагировать при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий, энергетики взаимодействую с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).