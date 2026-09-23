На Дону начальницу психоневрологической больницы осудили за взятку

Ростовский областной суд переквалифицировал приговор начальнице Миллеровского филиала ГБУ РО «Психоневрологическая больница» Елены Гончаровой, изменив решение Миллеровского районного суда, принятое в июне. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

По информации правоохранителей, Гончарова была задержана оперативниками с поличным при получении взятки. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда переквалифицировала действия осужденной с ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ужесточила наказание.

По апелляционному приговору Елена Гончарова приговорена к трем годам колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях здравоохранения. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев