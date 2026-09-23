В КБР подготовили аварийный запас для энергосистемы на 95,4 млн рублей

К отопительному сезону 2026–2027 годов в Кабардино-Балкарии подготовлен аварийный запас материалов, оборудования и комплектующих для объектов энергетики на 95,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для ликвидации возможных технологических нарушений сформировано 107 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 746 человек. В их распоряжении подготовлено 247 единиц специальной техники.

Кроме того, проверена готовность 42 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 1 МВт.

По данным ведомства, подготовка предприятий топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарии к предстоящему отопительному периоду ведется в установленные сроки. Предыдущий осенне-зимний период прошел в штатном режиме, длительных ограничений энергоснабжения потребителей не допускалось.

Наталья Белоштейн