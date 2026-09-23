Дончанина осудили на 16 лет за передачу данных о российских военных объектах

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор по делу о передаче Украине координат военных объектов России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Осужденный — 29-летний житель Ростовской области Александр Кубраков — был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ. Следствие установило, что он в мессенджере Telegram вступил в организацию, признанную в России террористической, и начал передавать украинской стороне данные о военных объектах. Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Суд признал Кубракова виновным по обоим эпизодам и назначил 16 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев