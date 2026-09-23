В Таганрогском заливе и Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в пределах Таганрогского залива Азовского моря и на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, с 14:30 до 16:30 и до конца суток 23 сентября ожидается сильный дождь с ухудшением видимости до 1–2 км, местами — до 0,5 км, в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 23–28 м/с. В МЧС жителей региона призывают соблюдать осторожность.

Константин Соловьев