В Сочи тестируют систему против травли в школах

С 1 сентября в Сочи, а также в Краснодаре, Славянском и Темрюкском районах начали тестировать новую систему профилактики буллинга в школах. Кубань стала первым регионом России, где проходит этот эксперимент, сообщила вице-губернатор Елена Воробьева на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным администрации Краснодарского края, проект разработан комитетом Госдумы по молодежной политике. Он ляжет в основу нового федерального закона, который закрепит за образовательными организациями необходимость системной работы по профилактике травли. Цель — дать учителям и родителям действенный механизм, позволяющий вовремя выявить тревожные моменты в коллективах и не допустить конфликтов.

«Травля в школе не закончится, пока в нее не вмешаются взрослые. Здесь требуется очень серьезная работа и с ребенком-агрессором, и с ребенком-жертвой. Поэтому необходимо помогать детскому коллективу, где есть такая патология»,— заявила Елена Воробьева.

На заседании также обсудили проблему самовольного ухода подростков из дома. Положительная динамика есть, но с начала года в регионе зафиксировано 502 таких случая. Заместитель губернатора поручила повысить качество профилактической работы в этом направлении.

Алина Зорина