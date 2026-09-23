В Ростове число бургерных сократилось на 14% за год

За год — с сентября 2025 по сентябрь 2026 — число бургерных в Ростове-на-Дону сократилось на 14%, до 76 точек. Это самое заметное падение среди городов-миллионников, сообщили в 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В целом по крупнейшим городам рост количества бургерных за последний год приостановился: число точек сократилось в пределах 1% — до 2,4 тыс. Годом ранее, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года, их количество выросло на 47%.

Заметнее всего число бургерных выросло в Уфе (на 10% — до 81 точки), Новосибирске (на 9% — до 111) и Екатеринбурге (на 6% — до 115). В Санкт-Петербурге заведений стало больше на 3% — до 444 точек.

Помимо Ростова, сильнее всего число бургерных сократилось в Нижнем Новгороде — на 13%, до 72 точек. В Москве заведений стало меньше на 3%, однако на столицу по-прежнему приходится более трети всех бургерных в городах-миллионниках. Годом ранее в Москве их число выросло на 40%, в Санкт-Петербурге — на 55%.

Алина Зорина