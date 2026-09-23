В Кабардино-Балкарии нашли тела двух альпинистов, пропавших на Дыхтау

Тела двух альпинистов, погибших при восхождении, обнаружили спасатели на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, тела обнаружены в ходе поисковой операции. Ранее сообщалось, что на Дыхтау пропала группа из двух туристов, которые не вышли на связь в установленное время.

Поисковые работы начались 21 сентября. Альпинисты проходили на горе маршрут категории сложности 4Б.

По предварительным данным, участники группы приехали из Тольятти и Нижнего Новгорода. Обстоятельства их гибели в сообщении Следственного комитета не уточняются.

Валерий Климов