Екатерина Колокольцева стала руководителем Южной электронной таможни

Начальник ФТС России Валерий Пикалев назначил Екатерину Колокольцеву на должность начальника Южной электронной таможни. С 3 марта она исполняла обязанности руководителя, сообщили в пресс-службе ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной электронной таможни Фото: Пресс-служба Южной электронной таможни

Екатерина Колокольцева поступила на таможенную службу в июле 2004 года, начав карьеру государственным таможенным инспектором отдела организации таможенного оформления и контроля Калужской таможни.

В период с августа 2024 по март 2026 года она последовательно занимала должности первого заместителя начальника Калужской таможни, заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления и первого заместителя начальника Новороссийской таможни.

Мария Хоперская