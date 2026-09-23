Ремонт тоннеля №2А на Дублере Курортного проспекта в Сочи завершат до декабря

ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на второй этап ремонта тоннеля №2А на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта». Работы выходят на завершающую стадию, движение планируется открыть в штатном режиме до 1 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Тоннель протяженностью 259 метров введен в эксплуатацию в 2012 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. По двум госконтрактам предусмотрены восстановление бетонной отделки методом инъектирования, гидроизоляция деформационных и холодных швов и трещин, восстановление дренажных скважин для водоотведения грунтовых вод, штукатурные работы с защитным покрытием, а также ремонт систем жизнеобеспечения.

Основная часть работ уже выполнена. Специализированные организации приступили к защитной обработке сводов тоннеля, после чего смонтируют навесное оборудование, сети связи, электроснабжения, противопожарного водоснабжения и водоотведения.

Тоннель №2А соединяет Дублер Курортного проспекта с обходом Сочи и служит транспортным коридором для внутригородских маршрутов.

ФКУ «Черноморье» — одно из самых небольших по протяженности дорог учреждений Росавтодора — эксплуатирует 31 тоннель, то есть половину всех автомобильных тоннелей России. 15 из них находятся на автодороге А-148. Движение по всей длине Дублера открыли 3 февраля 2014 года.

Алина Зорина