С начала года в Ростовской области производство одежды сократилось на 53,2%

В январе-июле 2026 года в Ростовской области производство одежды сократилось на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство текстильных изделий выросло в 1,6 раза, кожаных и кожевенных изделий — снизилось на 18,1%. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Рост выпуска также зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции — на 6%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 2,5%, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования — в 1,5 раза.

В машиностроении производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 51,1%, машин и оборудования — на 7%, автотранспортных средств и прицепов — на 28,5%, прочих транспортных средств и оборудования — на 33,8%. Выпуск электрического оборудования при этом снизился на 5,7%.

В других отраслях обрабатывающей промышленности производство пищевых продуктов сократилось на 8,4%, напитков — на 0,2%, табачных изделий — на 5%, древесины и изделий из нее — на 17,7%, бумаги и бумажных изделий — на 5,5%, полиграфической продукции — на 19,2%, лекарственных средств — на 6,6%, резиновых и пластмассовых изделий — на 12,4%, мебели — на 9,3%.

В целом выпуск в обрабатывающих производствах за семь месяцев увеличился на 0,9%. Предприятия отрасли отгрузили продукции, выполнили работ и услуг на 903,8 млрд руб.

Валерий Климов