В Ростовской области хватает мощностей для хранения рекордного урожая

В Ростовской области имеется достаточно мощностей для того, чтобы хранить рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. Необходимости в новых хранилищах в регионе пока нет, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В этом году область стала лидером среди регионов России по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали 13,6 млн т (показатель прошлого года — 8,7 млн т, а годом ранее — 11,1 млн т). Озимая пшеница занимает из общего объема 12,2 млн т.

«Предприятия по хранению зерна представлены практически во всех муниципальных районах области», – отметили в ведомстве.

Мария Хоперская