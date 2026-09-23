Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области хватает мощностей для хранения рекордного урожая

В Ростовской области имеется достаточно мощностей для того, чтобы хранить рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. Необходимости в новых хранилищах в регионе пока нет, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В этом году область стала лидером среди регионов России по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали 13,6 млн т (показатель прошлого года — 8,7 млн т, а годом ранее — 11,1 млн т). Озимая пшеница занимает из общего объема 12,2 млн т.

«Предприятия по хранению зерна представлены практически во всех муниципальных районах области», – отметили в ведомстве.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд