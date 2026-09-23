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Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 23 сентября, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом жителей и гостей города предупредила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

С 09:00 до 23:00 по московскому времени в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные гранатометания. Граждан просят сохранять спокойствие и не волноваться.

Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности, — говорится в сообщении.

Алина Зорина

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