Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб
Сегодня, 23 сентября, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом жителей и гостей города предупредила пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ
С 09:00 до 23:00 по московскому времени в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные гранатометания. Граждан просят сохранять спокойствие и не волноваться.
Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности, — говорится в сообщении.