Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 23 сентября, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом жителей и гостей города предупредила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

С 09:00 до 23:00 по московскому времени в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные гранатометания. Граждан просят сохранять спокойствие и не волноваться.

Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности, — говорится в сообщении.

Алина Зорина