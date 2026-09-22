В Северной Осетии газ подвели к более 3,8 тысячи домовладений

Северная Осетия входит в десятку лучших регионов России по исполнению программы догазификации. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло по итогам встречи с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе переговоров стороны отметили, что за последние годы в регионе проложили сети до всесезонного курорта «Мамисон», построили газопровод-отвод с ГРС Зарамаг и межпоселковый газопровод, благодаря которому ресурс получили девять населенных пунктов Алагирского района.

По программе догазификации в Северной Осетии заключили почти 4,3 тыс. заявок, газ подведен к более чем 3,8 тыс. домовладениям. Отдельно стороны рассмотрели вопросы прокладки газовых сетей в населенных пунктах Алагирского и Ирафского районов.

Константин Соловьев