Военный суд в Ростове вынес приговоры за подготовку терактов в Мелитополе

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговоры подозреваемым в подготовке серии терактов в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

На скамье подсудимых оказались Владислав Видлацкий, Константин Зиновкин, Алексей и Григорий Семикопенко. Фигурантов обвиняли в незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке теракта. Кроме того, граждан России Видлацкого и Зиновкина – в государственной измене, а Алексея и Григория Семикопенко – в шпионаже.

Установлено, что 24 февраля 2022 года Видлацкий и Зиновкин, а также гражданин Украины Григорий Семикопенко в городе Мелитополь Запорожской области в августе 2022 года добровольно вступили в террористическое сообщество, созданное спецслужбами Украины. Перед ними поставили задачи в совершении террористических актов.

Владислав Видлацкий и Григорий Семикопенко вели наблюдение за предполагаемыми объектами терактов. Константин Зиновкин принял обязательство получать взрывчатые вещества и необходимые для изготовления СВУ. С помощью взрывчатки участники планировали совершить теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации.

В ноябре 2022 года участники сообщества приобрели взрывчатое вещество и спрятали его в тайник, откуда Зиновкин его забрал и перенес в гараж в Мелитополе. В 2023 году кураторы приняли решение о совершении террористического акта в отношении и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области.

В апреле Видлацкий, Зиновкин и Семикопенко приступили к подготовке теракта, а в мае – заложили в урну бомбу, замаскированную под бутылку. Однако совершить подрыв подсудимым не удалось, так как бомба была заранее подменена правоохранителями на муляж.

Кроме того, в том же апреле 2023 года руководители террористического сообщества приняли решение о подрыве министра образования и науки Запорожской области. В мае сотрудник главного управления разведки минобороны Украины поставил Семикопенко и Видлацкому задачу наблюдать за потерпевшей, а затем разместить СВУ. 30 мая 2023 года Видлацкого и Семикопенко задержали.

Алексей Семикопенко, брат Григория, в конце апреля 2023 года узнал о его участии в ремонте в здании, используемом в служебных целях администрацией губернатора Запорожской области, о чем сообщил через брата в ГУР МОУ. Алексей Семикопенко собирал информацию о входах и выходах, охране, камерах и системах видеонаблюдения, месторасположении вентиляционной системы, изготовил вместе с Григорием Семикопенко план-схему. Данные использовали против безопасности РФ.

В соответствии с приговором Видлацкому назначено 27 лет колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме со штрафом в 500 тыс. руб., Зиновкину – 28 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых семи лет в тюрьме со штрафом в 600 тыс. руб. Григорию Семикопенко приговором назначено 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме, его брату Алексею Семикопенко – 17 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев