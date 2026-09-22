До конца года в десяти муниципалитетах Дона откроют центры активного долголетия

До конца 2026 года в десяти муниципальных образованиях Ростовской области заработают центры активного долголетия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Дона со ссылкой на министра здравоохранения региона Наири Вардянян. По его словам, диагностика предрисков будет доступна для всех дончан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Открытие первого Центр медицины здорового долголетия состоялось 22 сентября в Ростове-на-Дону. Учреждение создано на базе КДЦ «Здоровье». В новом центре дончане старше 18 лет смогут пройти комплексную диагностику биологического возраста, выявить предрасположенность к возрастным заболеваниям и получить индивидуальную программу коррекции здоровья. По результатам обследования формируется паспорт здоровья. После персональных рекомендаций определяется траектория наблюдения с дальнейшей маршрутизацией.

По словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, важно сосредоточиться не на лечение последствий, а на управлении рисками, ранней диагностике и профилактике. «Донской центр – один из немногих в стране такого формата и оснащения. В планах – оснастить до такого же уровня подобные учреждения в других территориях области. На очереди – Миллерово, Сальск и Таганрог», – пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что создание центра – часть большой работы, которая ведется в России. В 2025 году вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске регионального движения «За медицину здорового долголетия». Координирует его аппарат Правительства РФ, оператор – фонд «Росконгресс». «Центр в Ростовской области – конкретный и важный шаг в этом направлении», – резюмировал Юрий Слюсарь.

Владимир Андреев