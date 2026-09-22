Минстрой Дагестана предупредил о мошеннической схеме с жильем в Махачкале

Министерство строительства Дагестана предупредило о возможной мошеннической схеме на территории Махачкалы и Карабудахкентского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2023 года ООО «АР ГРУПП» продавала квартиры в строящихся объектах, не имея при этом, как отмечается в сообщении, никаких правоотношений с объектами. По последним данным министерства, речь идет о 16 объектах капитального строительства: 15 расположены в Махачкале, один — в Карабудахкентском районе.

Минстрой Дагестана неоднократно направлял информацию в правоохранительные органы республики по признакам незаконного привлечения компанией денежных средств граждан при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Проведенный ведомством анализ показал, что генеральный директор ООО «АР ГРУПП» Хадижат Гаджиева продавала жилые помещения и апартаменты в обход законодательства о долевом строительстве.

Минстрой республики рекомендует гражданам, пострадавшим от действий генерального директора ООО, обратиться в Следственное управление МВД по Республике Дагестан с заявлением о совершении противоправных действий, приложив все имеющиеся документы: договор и квитанции об оплате.

Константин Соловьев