В Ростовской области до 25 сентября объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных условий – объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До конца суток 22 сентября в районах области прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром скоростью 20–24 м/с. Непогода также ожидается 23 и 24 сентября, а также ночью и утром 25 сентября – ветер может усилиться до 23–28 м/с.

В МЧС жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Ведомство рекомендует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, ветхих строений и легковозводимых конструкций. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать скоростной режим.

Константин Соловьев