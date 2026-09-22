Коллегия Верховного суда одобрила кандидатов в председатели судов в СКФО

Верховный суд России рассмотрел заявления претендентов на посты председателей судов регионов, в том числе Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выдала положительные заключения Эдуарду Ермакову — на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске, Тимуру Ревенко — на пост председателя Верховного суда Республики Дагестан, Александру Пилипчуку — на аналогичную должность в Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме того, ВККС одобрила кандидатов на посты председателей Верховного суда Удмуртской Республики, Калининградского, Самарского и Сахалинского областных судов, Липецкого, Нижегородского и Омского областных судов, Арбитражного суда Дальневосточного округа, Арбитражного суда Республики Карелия, Арбитражного суда Мурманской области и Арбитражного суда Чувашской Республики.

Вместе с тем коллегия отказала Лечи Межидову в рекомендации на должность председателя Арбитражного суда Чеченской Республики. Производство по заявлению Анны Соловьевой, претендовавшей на пост председателя Арбитражного суда Калужской области, прекращено в связи с его отзывом.

Константин Соловьев