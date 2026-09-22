На Ставрополье выбрали 150 проектов местных инициатив на 346 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что определен перечень проектов, которые возьмут в работу на следующий год по программе поддержки местных инициатив. В него вошли 150 проектов. На реализацию из краевого бюджета выделят 346 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направят на благоустройство общественных пространств и мест отдыха, спортивных объектов, ремонт домов культуры и дорог. Инициативы предложили сами жители. Среди победителей — спортивная площадка для туризма в Нефтекумске, Аллея Славы в селе Ростовановском и благоустройство территории у Мемориала воинской славы в станице Стодеревской Курского округа. В Ставрополе обновят территорию возле детского сада №85 на улице Пирогова: там появятся детские и прогулочные зоны, озеленение, освещение и скамейки.

Всего на конкурс поступило 274 проекта от всех территорий края. Владимиров отдельно отметил жителей села Куршава Андроповского округа, где дети подготовили рисунки и видеопрезентацию в стихах, а администрация села — красочный буклет. «Так и должна работать программа местных инициатив: жители предлагают — вместе определяем приоритеты — и реализуем то, что действительно нужно людям», — заявил губернатор.

Алина Зорина