В Дагестане пресекли работу мастерской по переделке оружия

В Унцукульском районе Дагестана полицейские обнаружили мастерскую по переделке оружия и изъяли у четырех местных жителей более 800 патронов, гранаты, карабины и самодельные пистолеты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Оперативные мероприятия прошли в домах подозреваемых. В доме ранее судимого 60-летнего жителя села Балахани правоохранители обнаружили помещение, которое, по данным полиции, использовалось для переделки оружия. Там были найдены более 200 патронов разных калибров, гранаты, взрыватели, магазины от АКМ и сигнальные мины.

Еще троих жителей Унцукульского района полицейские установили в ходе проверки. В их домах обнаружили свыше 600 патронов различных калибров, самодельные пистолеты, карабины, детали оружия и другие запасные части.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Валерий Климов