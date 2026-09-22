Суд в Дагестане назначил экспертизу по спору об объекте культурного наследия на 60 млн рублей

Арбитражный суд Дагестана отложил рассмотрение спора между ООО «Прогресс-88» и Минимуществом республики, назначив строительно-техническую экспертизу: ведомство требует с компании более 60 млн рублей за аренду объекта культурного наследия, который арендатор реконструировал. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Согласно материалам дела, министерство расторгло договор аренды № 15 от 8 августа 2023 года своим решением от 14 августа 2025 года. Ведомство подало встречный иск на 60,15 млн рублей, из которых 15,11 млн рублей составляет задолженность по арендной плате, а 45 млн рублей — начисленные пени. Представители министерства возразили против проведения экспертизы, указав, что проектная документация была передана арендатором уже после расторжения договора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прогресс - 88» зарегистрировано в 2023 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества является Марат Сайдулханов. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Убыток предприятия за 2025 год — 261 тыс. рублей, выручка не указана.

«Прогресс-88», в свою очередь, настаивает на том, что за время пользования объектом культурного наследия провел масштабную реконструкцию, согласованную с руководством ведомства, которая улучшила внешний облик и техническую устойчивость здания. Компания также заявила, что министерство не представило доказательств ухудшения его состояния.

На заседании 14 сентября 2026 года представитель «Прогресс-88» передал суду флеш-накопитель с видеозаписью, которая, по утверждению истца, подтверждает осведомленность чиновников о ходе реконструкции. Компания внесла на депозит суда 100 тысяч рублей для оплаты строительно-технической экспертизы и ходатайствовала о постановке перед экспертами трех вопросов: соответствуют ли выполненные работы проектной документации, имеются ли фактические отклонения от проекта и возможно ли их устранение без ущерба для объекта.

В качестве третьего лица к процессу привлечено Агентство по охране культурного наследия Дагестана. Следующее слушание назначено на 29 сентября 2026 года.

Тат Гаспарян