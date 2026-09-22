На Ставрополье арестовали двух врачей по делу о взятках за оформление инвалидности

В Ставрополе арестованы два врача-эксперта бюро медико-социальной экспертизы, которых обвиняют в получении взяток за оформление и продление групп инвалидности. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2024 года два врача создали организованную группу, к которой привлекли двух знакомых. Они, как считают следователи, помогали пациентам проходить медико-социальную экспертизу и добиваться положительных решений.

По данным УФСБ по Ставропольскому краю, в 2024–2026 годах участники группы получили от трех пациентов 357 тыс. руб. за оформление или продление инвалидности.

В зависимости от роли фигуранткам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал врачам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правовая оценка действиям лиц, передававших деньги, будет дана отдельно.

Валерий Климов