Россельхознадзор назвал возможную причину гибели собак после прививки «Мультиканом»

Предварительные данные показывают, что при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, это серьезные нарушения, за которые производителю может грозить отзыв лицензии. Проверку препарата начали после случаев гибели собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Данкверт уточнил, что пока «никаких точных выводов нет». «Прокуратуру запросили, до сих пор не давали разрешения, должны дать в понедельник — во вторник. Мы без разрешения не можем взять образцы. Мы бы всегда хотели, чтобы в таких случаях мы делали это быстрее, но закон есть закон»,— рассказал он журналисту Александру Юнашеву.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

Сообщения о случаях гибели собак от вакцины стали поступать в августе в Ярославской области. Использование препарата в регионе приостановлено, аналогичное решение приняли власти Забайкалья. Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим», которое выпускает «Мультикан-8». «Ветбиохим» заявил о возможном «деструктивном вмешательстве» третьих лиц в ситуацию.

Подробности — в материале «Ъ» «"Мультикан" с летальным исходом».