На Дону прибыль крупных и средних предприятий достигла 121 млрд рублей

Крупные и средние организации Ростовской области по итогам января-июля 2026 года получили 121 млрд руб. прибыли. Почти половина финансового результата — 46,7%, сформирована предприятиями обрабатывающих производств. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще 15,7% прибыли пришлось на организации, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а 14,4% — на предприятия торговли.

При этом долговая нагрузка организаций в июле увеличилась. Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 июля составила 1,1 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,7%. Просроченная дебиторская задолженность, напротив, сократилась на 3% и составила 32,1 млрд руб.

Кредиторская задолженность на ту же дату достигла почти 1,5 трлн руб., увеличившись за месяц на 4,4%. Просроченная задолженность снизилась на 19,9%, до 28 млрд руб.

Наталья Белоштейн