Оборот организаций Ростовской области за семь месяцев вырос на 10,8%

Оборот организаций Ростовской области в январе—июле 2026 года составил 3,9 трлн руб., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и хранения, строительства, энергетики, гостиничного бизнеса и общепита, а также ряд других отраслей. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Розничная торговля за семь месяцев выросла на 6%, до 1,2 трлн руб. Объем платных услуг населению составил 315,5 млрд руб., увеличившись на 3,4%. Оборот общественного питания достиг 59,7 млрд руб., что на 3,9% больше, чем годом ранее.

Потребительские цены в регионе в июле 2026 года были на 4,5% выше уровня декабря 2025 года. Продовольствие подорожало на 3,2%, непродовольственные товары — на 4,3%, платные услуги — на 6,6%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в январе—июле составила 76,6 тыс. руб. За год она увеличилась на 13,9%.

На 1 августа в Ростовской области было зарегистрировано 7,5 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,3%. При этом служба занятости располагала 36,8 тыс. вакансий, 65,4% из которых приходились на рабочие профессии.

Наталья Белоштейн