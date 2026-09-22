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Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене выступления

Say Agency, организующее концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, заверило, что «сделает все возможное» для проведения мероприятий. В случае отмены агентство пообещало вернуть деньги за билеты «в установленном порядке».

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Ashley Landis / AP

Ситуацию от лица агентства прокомментировал администратор сообщества Say Agency во «ВКонтакте» Фарух Худжаназаров, пишет «Фонтанка». Он заявил, что «некоторые аспекты организации концерта» зависят не только от Say Agency, и «повлиять на них напрямую» агентство не может.

«Каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы провести концерт в указанные даты... В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке,— заверили в агентстве. — Мы обязательно опубликуем подробную информацию о процедуре возврата, если такое решение будет принято».

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже как минимум три иска.

Подробности — в материале «Петербург выпал из тура».

Составлено ИИ-Ассистентъ

На 18 сентября официального сообщения артиста Канье Уэста об отмене выступлений не было, однако комитет по культуре Петербурга сообщал, что не располагает заявкой на обязательное согласование мероприятия с площадкой. Поэтому формальный статус концертов оставался неопределенным: отмена не подтверждена, но необходимая административная процедура не была зафиксирована.

Для покупателей важен порог, после которого запускается возврат: им должно стать официальное решение об отмене, после чего организатор Say Agency обязан объявить порядок действий. Закон позволяет вернуть билет со 100%-ным возмещением не позднее чем за 10 дней до концерта, но при продажах использовался тариф «Старт», обозначенный как невозвратный уже после начала реализации билетов.

В обычной концертной схеме сначала оформляют договоры с артистом и площадкой Газпром Арена и только затем открывают продажи. При срыве по вине организатора артист вправе отказаться от выступления, в том числе с возможным удержанием гонорара; отсутствие жесткого запрета на продажи до подписания таких документов оставляет покупателя зависимым от последующего урегулирования между организатором и площадкой.

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