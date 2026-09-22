Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене выступления
Say Agency, организующее концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, заверило, что «сделает все возможное» для проведения мероприятий. В случае отмены агентство пообещало вернуть деньги за билеты «в установленном порядке».
Фото: Ashley Landis / AP
Ситуацию от лица агентства прокомментировал администратор сообщества Say Agency во «ВКонтакте» Фарух Худжаназаров, пишет «Фонтанка». Он заявил, что «некоторые аспекты организации концерта» зависят не только от Say Agency, и «повлиять на них напрямую» агентство не может.
«Каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы провести концерт в указанные даты... В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке,— заверили в агентстве. — Мы обязательно опубликуем подробную информацию о процедуре возврата, если такое решение будет принято».
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже как минимум три иска.
Подробности — в материале «Петербург выпал из тура».
На 18 сентября официального сообщения артиста Канье Уэста об отмене выступлений не было, однако комитет по культуре Петербурга сообщал, что не располагает заявкой на обязательное согласование мероприятия с площадкой. Поэтому формальный статус концертов оставался неопределенным: отмена не подтверждена, но необходимая административная процедура не была зафиксирована.
Для покупателей важен порог, после которого запускается возврат: им должно стать официальное решение об отмене, после чего организатор Say Agency обязан объявить порядок действий. Закон позволяет вернуть билет со 100%-ным возмещением не позднее чем за 10 дней до концерта, но при продажах использовался тариф «Старт», обозначенный как невозвратный уже после начала реализации билетов.
В обычной концертной схеме сначала оформляют договоры с артистом и площадкой Газпром Арена и только затем открывают продажи. При срыве по вине организатора артист вправе отказаться от выступления, в том числе с возможным удержанием гонорара; отсутствие жесткого запрета на продажи до подписания таких документов оставляет покупателя зависимым от последующего урегулирования между организатором и площадкой.