Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене выступления

Say Agency, организующее концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, заверило, что «сделает все возможное» для проведения мероприятий. В случае отмены агентство пообещало вернуть деньги за билеты «в установленном порядке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis / AP Фото: Ashley Landis / AP

Ситуацию от лица агентства прокомментировал администратор сообщества Say Agency во «ВКонтакте» Фарух Худжаназаров, пишет «Фонтанка». Он заявил, что «некоторые аспекты организации концерта» зависят не только от Say Agency, и «повлиять на них напрямую» агентство не может.

«Каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы провести концерт в указанные даты... В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке,— заверили в агентстве. — Мы обязательно опубликуем подробную информацию о процедуре возврата, если такое решение будет принято».

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже как минимум три иска.

Подробности — в материале «Петербург выпал из тура».