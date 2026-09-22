На Дону упростят возведение объектов сельского туризма на сельхозземлях
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес на рассмотрение депутатов законопроект, который может упростить строительство объектов сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения. Документ призван привести региональные нормы о градостроительной деятельности в соответствие с федеральным законодательством о сельском туризме.
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
Согласно проекту, с 1 сентября 2027 года сельхозтоваропроизводители смогут возводить и реконструировать объекты капитального строительства для оказания услуг в сфере сельского туризма при соблюдении ряда условий. Участок должен находиться в собственности или ином предусмотренном праве у сельхозтоваропроизводителя; площадь сельхозземли, отводимой под туристическую инфраструктуру, не должна превышать 50 000 кв. м, а совокупная площадь застройки — 2 500 кв. м. Кроме того, объекты инфраструктуры должны располагаться не далее чем в 5 км от производственных сельхозобъектов.
Инициатива позволит легально размещать на землях сельхозназначения гостевые дома, кемпинги, точки общественного питания и иные объекты агротуристической инфраструктуры. В правительстве региона рассчитывают, что это послужит стимулом для развития сельского туризма в муниципальных районах области.