Явка на выборах в Дагестане превысила 91%

В Дагестане явка на выборы депутатов Государственной Думы составила порядка 91,69%, депутатов Народного Собрания республики — около 91,57%. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Господин Щукин отметил в сообщении «высокую гражданскую активность», традиционную для региона. Результат врио главы оценил как «колоссальный кредит доверия новой управленческой команде республики». По его словам, власти и избранные депутаты всех уровней обязаны «оправдать его конкретными результатами и честной работой».

Среди задач на предстоящий период обозначены развитие городов и сел, модернизация инфраструктуры, поддержка военнослужащих и их семей, а также повышение качества жизни жителей Дагестана.

Константин Соловьев