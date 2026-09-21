«Нестле» и «Ашан» сообщили о продолжении полноценной деятельности в России

Российские подразделения компаний Nestle и Auchan сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Компании опубликовали схожие официальные сообщения, касающиеся указа о передаче активов под временное управление.

«Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника», — прокомментировали компании указ президента России. Обе структуры заверили клиентов, партнеров и сотрудников в «намерениях безусловно выполнять все обязательства». Они также выразили уверенность в том, что сотрудничество с «Л.Е.В. Менеджментом» поспособствует дальнейшему развитию компании и повышению ее эффективности.

17 сентября президент России Владимир Путин передал российские активы Nestle, FM Logistic, «Лемана Про» и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». Как отмечали в Кремле, решение принято в том числе исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны. Новый управляющий сообщал о планах сохранить торговые сети «Ашан» и «Лемана ПРО», а также обеспечить их бесперебойную работу.