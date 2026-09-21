«Нестле» и «Ашан» сообщили о продолжении полноценной деятельности в России
Российские подразделения компаний Nestle и Auchan сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Компании опубликовали схожие официальные сообщения, касающиеся указа о передаче активов под временное управление.
«Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника», — прокомментировали компании указ президента России. Обе структуры заверили клиентов, партнеров и сотрудников в «намерениях безусловно выполнять все обязательства». Они также выразили уверенность в том, что сотрудничество с «Л.Е.В. Менеджментом» поспособствует дальнейшему развитию компании и повышению ее эффективности.
17 сентября президент России Владимир Путин передал российские активы Nestle, FM Logistic, «Лемана Про» и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». Как отмечали в Кремле, решение принято в том числе исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны. Новый управляющий сообщал о планах сохранить торговые сети «Ашан» и «Лемана ПРО», а также обеспечить их бесперебойную работу.
Временное управление означает, что «Л.Е.В. Менеджмент» получает возможность осуществлять полномочия собственника в отношении российских активов Nestle и Auchan, хотя формальная смена владельца сразу не происходит. Иностранные владельцы при этом не могут голосовать, получать дивиденды или принимать решения в органах управления, то есть фактически теряют влияние на работу компаний и доступ к прибыли.
У управляющего есть существенное ограничение: он не вправе распоряжаться активом и продавать его. Поэтому речь идет не о свободной продаже бизнеса новым владельцем, а о контроле над его деятельностью при сохранении формального права собственности за прежними владельцами.
В практике прошлых лет временное управление обычно рассматривалось как промежуточный этап перед продажей: сделки, как правило, заключались через шесть—восемь месяцев. При самостоятельной продаже зарубежными владельцами процесс мог пройти быстрее, а при их отказе рассматривался сценарий перехода активов в федеральную собственность.