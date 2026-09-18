Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle во временное управление

Российские власти при принятии решения о внешнем управлении российскими активами Nestle и Auchan учитывали, что они принадлежат компаниям из тех недружественных стран, которые активно вовлечены в боевые действия против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о компаниях, европейских компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, … что это недружественная страна, которая сейчас самым активным образом вовлечена в военные действия», — заявил господин Песков. В частности, эти страны, по словам пресс-секретаря президента, вовлечены в нанесение ударов ВСУ по объектам экономической инфраструктуры России.

При этом «принимались во внимание и иные факторы рабочего характера», добавил Дмитрий Песков. В ответ на вопрос о том, рассматривает ли Кремль возможность передачи активов другому собственнику, господин Песков подчеркнул, что речь «сейчас идет» именно о внешнем управлении. «Никаких других решений пока не принималось», — отметил он. Пресс-секретарь также добавил, что компанию «Л.Е.В. Менеджмент» выбрали, поскольку она «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

Вчера президент Владимир Путин подписал указ о передаче нескольких российских подразделений зарубежных компаний во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». В частности, мера коснулась активов Auchan, Nestle и бывшего «Леруа Мерлен». По открытым данным, «Л.Е.В. Менеджмент» специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.