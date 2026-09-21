Временный управляющий «Лемана ПРО» пообещал сохранить сеть и топ-менеджмент
Компания «Л.Е.В Менеджмент» направила письмо руководству «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), в котором заверила в намерении сохранить единую торговую сеть и действующую систему управления. Об этом «Ъ» рассказали в «Лемана ПРО».
В письме временного управляющего отмечается, что «устойчивая работа компании напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта». Также подчеркивается, что «какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента» отсутствуют.
В «Лемана ПРО» заверили, что магазины сети продолжают работать в обычном режиме, компания полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников.
Аналогичное письмо от временного управляющего также поступило «Ашан». Вместе с продуктовым ритейлером и «Лемана ПРО» под временное управление 17 сентября были переданы российские юрлица французского логистического оператора FM Logistic и швейцарского производителя продуктов питания Nestle.
Подробнее — в материале «Ъ» «Розницу берут оптом».
Передача под временное управление сама по себе не означает конфискацию бизнеса или смену собственника: формально такой режим обратим. Поэтому сохранение действующего высшего менеджмента не исключает изменения внешнего контура управления компанией, но не тождественно переходу права собственности к управляющей стороне.
Российский бизнес «Лемана ПРО» еще в июле 2024 года описывался как автономный — с собственным операционным управлением сетью, развитием и ребрендингом. На этой основе сохранение единой сети и действующей системы управления означает продолжение самостоятельной работы российского операционного контура, даже если над ним введен временный управленческий режим.