Временный управляющий «Лемана ПРО» пообещал сохранить сеть и топ-менеджмент

Компания «Л.Е.В Менеджмент» направила письмо руководству «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), в котором заверила в намерении сохранить единую торговую сеть и действующую систему управления. Об этом «Ъ» рассказали в «Лемана ПРО».

В письме временного управляющего отмечается, что «устойчивая работа компании напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта». Также подчеркивается, что «какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента» отсутствуют.

В «Лемана ПРО» заверили, что магазины сети продолжают работать в обычном режиме, компания полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников.

Аналогичное письмо от временного управляющего также поступило «Ашан». Вместе с продуктовым ритейлером и «Лемана ПРО» под временное управление 17 сентября были переданы российские юрлица французского логистического оператора FM Logistic и швейцарского производителя продуктов питания Nestle.

Подробнее — в материале «Ъ» «Розницу берут оптом».