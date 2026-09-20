Временный управляющий уведомил руководство «Ашана» о планах по сохранению сети

Компания «Л.Е.В Менеджмент», во временное управление которой передали 100% долей «Ашана», написала письмо руководству торговой сети. В нем временный управляющий сообщил о планах сохранить ООО «Ашан» как единую торговую сеть и поддержал продолжение ее бесперебойной работы. Об этом сообщил РБК, в распоряжении которого есть текст письма.

Письмо руководству «Ашана» написал гендиректор «Л.Е.В. Менеджмент» Андрей Краюшкин. «Закупки, поставки, работа магазинов, исполнение обязательств перед покупателями, поставщиками и работниками должны продолжаться без перерывов,— отмечает в письме. — Стабильная работа ООО «Ашан» напрямую связана с обеспечением продовольственной безопасности».

Новый управляющий пообещал защитить объекты недвижимости «Ашана» от атак, в том числе с применением беспилотников. В письме также сообщается о планах сохранить нынешнее руководство «Ашана» и не пересматривать условия его работы.

Получение письма подтвердили РБК в пресс-службе «Ашана». Компания заявила о готовности обеспечить рабочее взаимодействие с «Л.Е.В. Менеджмент». Сейчас все объекты «Ашана» работают в штатном режиме, отметили в компании.

Российская дочерняя компания Auchan была передана во временное управление французской продуктовой сети «Л.Е.В. Менеджмент» 17 сентября. Помимо активов компании были переданы российские юрлица строительного ретейлера «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), французского логистического оператора FM Logistic и производителя продуктов питания и напитков швейцарской Nestle.