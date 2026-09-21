На довыборах в Заксобрание Ростовской области победил Автандил Очхикидзе

На дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 30 побеждает Автандил Очхикидзе, представляющий партию «Единая Россия». Его поддержали более 47% избирателей, принявших участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Наталья Оськина получила почти 36% голосов. Любовь Румянцева, выдвинутая ЛДПР, набрала чуть более 6%.

Кроме того, Избирательная комиссия опубликовала результаты выборов в Государственную Думу по одномандатным округам. Дмитрий Сизякин в Ростовском округе № 151 набрал 55,81% голосов. В Батайском округе № 152 Сергей Рожков получил 57,08%. Сергей Медведев, баллотировавшийся по Новочеркасскому округу № 153, заручился поддержкой 60,32% избирателей. Артем Величко в Неклиновском округе № 154 набрал 55,79%. Аслан Хуаде в Белокалитвинском округе № 155 получил 56,62%. Екатерина Стенякина, представлявшая Усть-Донецкий округ № 156, набрала 55,56%. Все они представляли партию «Единая Россия».

Константин Соловьев