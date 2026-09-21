Турпоток на Ставрополье за месяц вырос на 17,5%

Ставропольский край за январь-июль 2026 года посетили 958 тыс. туристов. С июня по июль турпоток вырос на 17,5%. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Регион по итогам семи месяцев вошел в число наиболее посещаемых туристами регионов России. По словам господина Доронина, федеральная статистика фиксирует рост спроса на поездки внутри страны, в том числе на отдых недалеко от места проживания. При этом туристы все чаще выбирают несколько коротких поездок вместо одного продолжительного отпуска.

В настоящее время минэкономразвития Ставропольского края сопровождает 18 инвестиционных проектов в сфере туризма. Общий объем вложений в них составит 26,7 млрд руб., реализация проектов позволит создать 2,1 тыс. новых рабочих мест.

Наталья Белоштейн