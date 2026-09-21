Суд в Махачкале дал условные сроки за хищение 7,8 млн рублей при поставке ПО

Советский районный суд Махачкалы приговорил двух жителей Дагестана к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве при поставке программного обеспечения в образовательные учреждения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в декабре 2018 года руководитель ООО «Цифровизация» вместе со знакомым, который в то время работал в республиканском информационно-аналитическом центре, организовали поставку в образовательные учреждения нелицензионного программного обеспечения. По данным прокуратуры, таким образом из бюджета было похищено 7,8 млн рублей.

Кроме того, использование контрафактного ПО причинило правообладателю программного комплекса ущерб на сумму 606 тыс. руб.

Фигуранты признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).

Суд назначил каждому по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Причиненный ущерб, как уточнили в прокуратуре, осужденные возместили полностью.

Наталья Белоштейн