Суд запретил работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» в Ростове-на-Дону

Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону расторгло в одностороннем порядке договоры на размещение ряда торговых объектов в районе рынка «Темерник». Основанием послужили нарушения, выявленные в ходе комплексных проверок, сообщили «Ъ-Ростов» в ответ на запрос в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решения о запрете деятельности торговых объектов «Первый Темер» и «Белый Темер». По данным властей, сейчас в торговых объектах города — розничных рынках, ярмарках, торговых комплексах и торговых центрах — насчитывается около 3 тыс. свободных альтернативных мест.

Константин Соловьев