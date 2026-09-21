На Дону суд рассмотрит дело о хищении 1 млрд рублей у заказчиков ИЖС

Прокуратура Ростовской области направила в Новочеркасский городской суд уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, от их действий пострадали 305 человек, а ущерб превысил 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как считают следователи, с 2023 года обвиняемые через руководителя ООО «СитиСтрой» заключали договоры на строительство индивидуальных домов в Ростовской и Воронежской областях, а также в Крыму. При этом выполнять обязательства по договорам они изначально не намеревались.

По данным прокуратуры, более 290 млн руб., полученных от преступной деятельности, были легализованы путем приобретения дорогостоящего имущества и перевода средств на подконтрольные банковские счета. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело в отношении гендиректора «СитиСтроя» выделено в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн