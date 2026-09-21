Дагестан стал лидером России по темпам роста стоматологического бизнеса

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является стоматологическая практика, в Дагестане за год выросло на 9,74% — с 503 до 552. Это максимальная динамика среди десяти регионов России с наибольшими темпами роста отрасли. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом проекте «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Аналитики «Контур.Фокуса» изучили изменение числа организаций и индивидуальных предпринимателей с основным видом деятельности по ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика» с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года. За этот период количество таких бизнесов в республике увеличилось на 49 — с 503 до 552.

По темпам роста Дагестан занял первое место среди регионов, вошедших в топ-10. На втором месте оказалась Сахалинская область, где количество стоматологических бизнесов увеличилось на 8,33% — со 108 до 117. В Тульской области рост составил 6,8% — с 206 до 220 организаций. Далее следуют Республика Алтай с ростом на 6,67% — с 30 до 32, Кабардино-Балкария — на 6,33%, с 158 до 168, Липецкая область — на 6,21%, со 161 до 171. В Чеченской Республике число стоматологических бизнесов выросло на 5,52% — со 145 до 153, в Алтайском крае — на 5,51%, с 345 до 364, в Орловской области — на 5,5%, со 109 до 115, в Костромской — на 5,31%, со 113 до 119.

Помимо динамики общего количества действующих бизнесов, Дагестан вошел в пятерку российских регионов по числу новых регистраций в стоматологической отрасли. За период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года в республике зарегистрировали 75 новых стоматологических бизнесов. Больше было только в Москве — 153 регистрации, Краснодарском крае — 134, Московской области — 84 и Санкт-Петербурге — 80.

При этом за тот же период в Дагестане было ликвидировано 25 стоматологических бизнесов. На регистрации пришлось 75 новых организаций и индивидуальных предпринимателей: 32 — в 2025 году и 43 — в 2026 году. Количество ликвидаций составило соответственно 13 и 12.

«Стоматологический рынок Дагестана растет заметно быстрее, чем в большинстве регионов страны. За год число действующих бизнесов увеличилось сразу на 9,74% — с 503 до 552, что стало самым высоким показателем среди регионов из топ-10 по динамике отрасли»,— говорит аналитик проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева.

По ее словам, Дагестан опережает занявшую второе место Сахалинскую область почти на 1,5 процентного пункта. Высокую активность рынка, отмечает госпожа Мокшанцева, подтверждает и количество новых регистраций: 75 бизнесов обеспечили республике пятое место в стране. При этом на 75 регистраций пришлось 25 ликвидаций, то есть новых бизнесов было зарегистрировано в три раза больше, чем прекращено. По оценке аналитика, это свидетельствует о росте рынка за счет притока новых участников, а не только перераспределения между действующими игроками.

Роман Лаврухин