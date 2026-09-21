СКР возбудил дело о теракте после поджога машин у отдела полиции на Марата

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте и покушении на него в отношении 14-летней девочки, которую подозревают в поджоге служебных автомобилей у отдела полиции на улице Марата. Об этом 21 сентября сообщили в ведомстве.

По версии следствия, несовершеннолетняя действовала по указанию кураторов, с которыми познакомилась в мессенджере.

Инцидент произошел 20 сентября на территории, прилегающей к отделу полиции на улице Марата. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, девочка облила горючей жидкостью служебные автомобили и подожгла их.

Следствие решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что у отдела полиции на улице Марата в Петербурге подожгли два служебных автомобиля.

Матвей Николаев